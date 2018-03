Der Würzburger Stein im Fokus Foto: xtrakt Verlag / Ferdi . Seit mittlerweile 13 Jahren wird die Aktion „Sauberkeit am Würzburger Stein“ mit vielen fleißigen Helfern engagiert durchgeführt. Auf Initiative des Vereins Stein-Wein-Pfad, trafen sich die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen des Vinzentinums in Grombühl zu einem „erlebnispädagogischen Tag“. Rechtzeitig vor Ostern und dem Frühlingsbeginn sowie vor der anstehenden Vogelbrutzeit waren die Gruppen am 5. März im Würzburger Stein einen ganzen Vormittag unterwegs.

45 Schülerinnen und Schüler, betreut von ihren Lehrkräften und begleitet vom Ehrenvorsitzenden des Vereines Rolf Richter und der Organisatorin Stefanie Söllner (Weingut am Stein), sammelten mit großem Eifer achtlos entsorgten Müll aus dem Weinberg. Vor allem weggeworfene Flaschen, Bierdosen, Fastfood-Verpackungen und Reste von Knallkörpern waren unter den Fundstücken.

Horst Kolesch (Juliusspital), Vorsitzender des Stein-Wein-Pfad e.V. dankte den Helfern für ihren „heldenhaften Einsatz“. Anschließend wurden die Schülerinnen und Schüler im Schlosshotel Steinburg mit einem Mittagssnack für ihre tatkräftige Hilfe belohnt. „Uns ist wichtig, dass der bewusste Umgang mit der Umwelt bereits in der Jugend beginnt“, erklärt Sabrina Czernoch (Hotelmanagerin Schlosshotel Steinburg).

Alles in allem war die Müllsammelaktion wieder einmal ein voller Erfolg, sowohl für die Natur, als auch für die Menschen, die mit guter Stimmung bei bestem Wetter zu einem gelungenen Tag beitrugen.

Im Mai beginnen die öffentlichen Führungen für Besucher und Gäste, von Mai bis Oktober an jedem Samstag (Dauer ca. 2 Stunden). Dieses Angebot wird immer beliebter und die Nachfrage steigt kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr fanden insgesamt 26 Führungen mit durchschnittlich 30 Teilnehmern statt.

Treffpunkt ist jeden Samstag um 15 Uhr am Info-Pavillon, Mittlerer Steinbergweg, gegenüber vom Weingut am Stein. Die Kosten betragen 8 Euro pro Person (inklusive einem Gläschen Wein). Es ist keine Anmeldung erforderlich.