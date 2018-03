Das Würzburger Frühjahrsvolksfest – Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie Ab Samstag, dem 10. März 2018, geht´s auf der Würzburger Talavera wieder rund:

Das Frühjahrsvolksfest lockt Groß und Klein aus den Häusern und bietet bis zum 25. März pures Familienvergnügen. Auf dem Platz zwischen dem Talaveraschlößle und dem Fraun-hoferinstitut präsentieren 50 Schausteller und die Festwirtsfamilie Hahn ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot. Ob Break-Dance, Autoscooter oder Propeller – modernste Fahrgeschäfte treffen auf beliebte Klassiker. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens mit einer Auswahl an verschiedensten Leckereien und Spezialitäten gesorgt, die von herzhaft bis süß für jeden Gaumen etwas zu bieten haben.

Weitere Informationen unter: www.wuerzburg.de/fruehjahrsvolksfest



Das ist neu in diesem Jahr beim Frühjahrsvolksfest in Würzburg:

Der Riesenpropeller „No Limit“ von der Fa. Ordelmann aus den Niederlanden

Der sogenannte Propeller „No Limit “ ist ein echter Hingucker: mit einer Flughöhe von 40 m, frei aufgehängte schwingende Gondeln, eine durchgehende Thematisierung mit Motiven der Fliegerei der 30er Jahre und einzigartigen Fahrbewegungen lassen PROPELLER – No Limit zu einem Highlight des Frühjahrsvolksfestes avancieren.

Technische Daten:

Hersteller: Fabbri Group Typ: Propeller Maße (BxTxH): 18 x 14 m, Flughöhe 40 m Anschluss: 150 kW

Geschwindigkeit bis 90 km/h Kapazität: 16 Personen

http://www.blume-service.de/propeller-no-limit/



Laufgeschäft „Geisterhaus“

von der Firma Valentin Mikli aus Iserlohn

Natürlich darf der Gruselspaß für die ganze Familie auf dem Frühjahrsvolksfest 2018 nicht fehlen. Im Geisterhaus geht es zu Fuß über zwei Etagen durch verschiedene Räume mit Grusel- und Spezialeffekten, u.a. mit Live-Show, Erdbeben im Fahrstuhl und vielen Lichtef-fekten, bevor es über das Kettenlabyrinth, einem Wasserparcour und Wackelbrücke wieder nach draußen geht.

Auch lebende Geister sorgen im Geisterhaus für den einen oder anderen Schrecken. In die-sem Spukhaus ist man zu keinem Zeitpunkt sicher und muss immer mit einer Überraschung rechnen.

Technische Daten:

Font: 24 m

Tiefe: 10 m

Höhe: 14 m



Das Laufgeschäft „Crazy Island“ von Klaus Schneider aus München

Das Laufgeschäft zeichnet sich durch seine fünf Etagen mit über 50 Hindernissen und ein großes Wasserbecken von 290 qm aus. Ein Spaß, an dem die ganze Familie ihre heile Freude hat. Skurrile Gags und witzige Hindernisse machen einen Gang durch Crazy Island zu einem puren Erlebnis. Der neue Lauf-Parcours entführt die Gäste in die bezaubernde Welt der Karibik. Lassen Sie sich verzaubern von dem interaktiven Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre auf einer Gesamtfläche von ca. 500qm. Es erwarten den Besucher pneumati-sche Gags, Wasserspiele, Wege mit Hindernissen über Wasser und Planken-Strand und pure Lebensfreude auf einer verrückten Insel im Meer.

Technische Daten:

Baujahr: 2014

Font: 29 m

Tiefe: 11 m Höhe: 15 m Stromversorgung: 70 kW

www.crazy-island.eu



Das Riesenrad „Caesar´s Wheel“ der Fa. Landwermann-Henschel aus Asendorf

Auch in diesem Jahr kommt ein Riesenrad der Firma Landwermann-Henschel nach Würz-burg, das 38 Meter hohe Riesenrad „Caesar´s Wheel“. Es bietet eine geruhsame Fahrt hoch über den Köpfen der Besucher und Schausteller auf dem Platz und ermöglicht aus offenen Gondeln einen Blick über die Stadt und über den Volksfestplatz Talavera. Das im römischen Stil gestaltete Riesenrad wurde erst vor kurzem mit der neusten LED-Technik versehen und wird daher bis weit über den Festplatz hinaus strahlen. Auch eine Spezialgondel für Roll-stuhlfahrer ist seit Jahren fester Bestandteil des Riesenrades.

Technische Daten:

Baujahr: 2005

Hersteller: Fa. Mondial aus den Niederlanden

Front 20 Meter Tiefe 14 Meter Höhe 38 Meter Anschlusswert 40 kW

Gesamtgewicht ca. 100 t LED Lampen ca. 110.000 Stück Anzahl der Gondeln 26

http://www.riesenraeder.de/



Das 7D-Kino von August Horz aus Großefehn

Hier haben wir als echte Neuheit und Premiere in Würzburg einen Simulator in Marke Eigen-bau. Herr Horz hat dieses kleine Kino selbst im Jahre 2015 erbaut und hofft auf entspre-chenden Zuspruch der Volksfestbesucher in Unterfranken. Bis zu 12 Personen können einen 3 D –Film anschauen, der durch weitere Effekte zu einem sogenannten 7D Kino weiterentwi-ckelt wird. Lassen Sie sich überraschen!

Der Simulator füllt mit seinen zwölf Sitzplätzen und der verborgenen Technik gerade mal die Ladefläche eines Lkw-Anhängers. Die Zuschauer, die vier Euro gezahlt haben, bekommen eine 3D-Brille aufgesetzt, die Leinwand wird heruntergefahren – und dann beginnt eine wilde virtuelle Achterbahnfahrt durch Berg-, Wüsten- und Höhlenlandschaften, knapp vorbei an Wasserfällen, rasend durch rotierende Windräder und immer wieder im freien Flug, bis der Waggon wieder krachend auf dem Gleis aufsetzt.

Damit der Zuschauer schön ins Schwitzen kommt, vibrieren, rütteln und kippen die Sitze, dass man sich an die Armlehnen klammert. Bewegliche Fäden simulieren Berührungen mit allerlei Getier, Wind bläst aus Düsen, und es rattert und scheppert aus allen Rohren. Was versteht der Betreiber unter den 7 D´s?

Bewegung Regen Wind Schnee Blitz Nebel Seifenblasen

http://www.7d-kino-horz.de



Disco-Express von Peter Roie aus Frankfurt (Premiere in Würzburg)

Lange, lange, lange Jahre hat Herr Roie aus Frankfurt sich um einen der begehrten Stand-plätze auf dem kleinen, aber feinen Frühjahrsvolksfest in Würzburg beworben und bemüht. Peter Roie ist bisher stets im Rhein-Main-Gebiet in und um Frankfurt im Einsatz gewesen. Dieses Jahr sagen die „Volksfestmacher“ ja, lass uns das doch probieren. Also ist es in die-sem Jahr die Würzburg-Premiere vom Disco-Express aus Frankfurt am Main. Er gefällt durch ein familienfreundliches und klassisches Design im Stil der 60 und 70er Jahre mit Mu-sik von modern bis Rock ‘n Roll.

Er brennt nunmehr darauf, seinen Musikexpress in Würzburg vorstellen zu können.

Technische Daten:

Front 20 m

Tiefe 17,5 m

Baujahr 1980, laufend modernisiert

Strombedarf: 60 kW



Natürlich dürfen die Klassiker auf dem Frühjahrsvolksfest nicht fehlen!

Heuer geht´s wieder rund im

– „Break Dance No. 1“ von Patricia Kinzler

– Distel´s Autoscooter

– Kettenkarussell „Wellenflieger“ von Harry Distel, Nürnberg

– zahlreiche Kinderkarussells und

– Halbigs Kinderautoscooter



Für das leibliche Wohl ist auf dem Festplatz bestens gesorgt!

– Steckerlfisch und Fischbrötchen von Norbert Antoni (mit Biergarten)

– Pizza-Bäckerei von Franz Scherrle

– Bratwurst, Steak, Schaschlik am Imbiss mit Biergarten der Firma Treziak

– Brezenbäckerei „Käse aus Bayern“ von der Firma Blum

– viele weitere Geschäfte, u.a. mit Crepes, Mandeln, Eis, Langos, Brezeln und Kartoffelchips

So fängt´s an!

Das Frühjahrsvolksfest startet am Samstag, den 10. März 2018.

Ab 14 Uhr drehen sich die Fahrgeschäfte und die Verkaufsgeschäfte klappen ihre Läden hoch. Für alle Besucher ein echter Knaller am Anfang: In der ersten Stunde des Frühjahrs-volksfestes (bis 15 Uhr) können die Fahr- und Belustigungsgeschäfte auf dem Festplatz für sagenhafte und einmalige 99 Cent angetestet werden!

Um 16 Uhr wird das Frühjahrsvolksfest offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Christian Schuchardt wird im Festzelt von Michael Hahn das erste Fass Bier anstechen. Genießen Sie das speziell eingebraute Frühjahrsbier der Würzburger Hofbräu und wählen Sie aus dem vielfältigen Speiseangebot der Festwirtsfamilie Hahn.

Wann gibt´s was Besonderes?

Familientage:

Jeweils am Mittwoch (14. März und 21. März, ab 14 Uhr) ist Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten auf dem ganzen Platz. Bei dem tollen Angebot der Fahr- und Laufgeschäfte darf man sich das nicht entgehen lassen!

WICHTIG! Terminänderung beim Feuerwerk:

Das Große Brillantfeuerwerk des Frühjahrsvolksfestes ist in diesem Jahr bereits zur Eröff-nung des Frühjahrsvolksfestes am Samstag, 10. März 2018, ab 22 Uhr zu bestaunen.



Partystimmung ist angesagt in Würzburg!

Festprogramm-Highlights

Frühjahrsvolksfest 2018

(Änderungen vorbehalten! Stand: 07.02.2018)

Samstag, 10. März 2018

 14.00 – 15.00 Uhr 99 Cent-Runde: Erlebnis und Spaß an allen Fahr- und Belusti-gungsgeschäften für 0,99 €

 16.00 Uhr Bieranstich durch den Oberbürgermeister Christian Schuchardt mit dem Aalbachtal Express

 22.00 Uhr Großes Eröffnungsfeuerwerk

Sonntag, 11. März 2018

 ab 12.00 Uhr Frankonia Sextett

 14.00 – 18.00 Kostenlose Ballontiere im Festzelt

 ab 18.00 Uhr Classic Dance Night mit Majas Music und großer Tanzfläche

Montag, 12. März 2018

 ab 18.30 Uhr Die Rossinis

Dienstag, 13. März 2018

 ab 13.00 Uhr Seniorennachmittag der Seniorenvertretung Würzburg mit Sonderprei-sen und erstmalig großer Tombola,

musikalisch umrahmt durch die Bernhard Schäfer Band

 15.00 Uhr Gastauftritt von Würzburgs Kabarettistin Birgit Süß

 ab 18.00 Uhr Dirndl + Lederhose = Freibier! Die ersten 100 „Trachtler“ werden mit 1 gratis Maß Frühjahrsbier belohnt!

 ab 18.30 Uhr Die Zeubelrieder

Mittwoch, 14. März 2018

 ab 14.00 Uhr Familientag mit „Halben Fahr- und Eintrittspreisen“ und Sonderangebo-ten an allen anderen Geschäften

 14.00 – 18.00 Uhr Kostenloses Kinderprogramm und Sonderpreise im Festzelt

 ab 18.00 Uhr Die Grumis

Donnerstag, 15. März 2018

 ab 18.30 Uhr Die Hettstadter Musikanten

Freitag, 16. März 2018

 ab 18.30 Uhr Stoapfälzer Spitzbuam

Samstag, 17. März 2018

 ab 18.30 Uhr Trixi und die Partylöwen

Sonntag, 18. März 2018

 10.00 Uhr Boxen – live im Festzelt – Freier Eintritt ab 9.00 Uhr

 ab 13.00 Uhr Gschmeidig´s Blechle

 14.00 – 18.00 Uhr Kostenlose Ballontiere im Festzelt

 ab 17.30 Uhr Country-Abend mit Cool Country

Mittwoch, 21. März 2018

 ab 14.00 Uhr Familientag mit „Halben Fahr- und Eintrittspreisen“ und Sonderangebo-ten an allen anderen Geschäften

 14.00 – 18.00 Uhr Kostenloses Kinderprogramm und Sonderpreise im Festzelt

 ab 18.30 Uhr Die Partyvögel

Donnerstag, 22. März 2018

 ab 18.30 Uhr Aalbachtal Express

Freitag, 23. März 2018

 ab 18.30 Uhr Stoapfälzer Spitzbuam

Samstag, 24. März 2018

 ab 18.00 Uhr Die Grumis

Sonntag, 25. März 2018

 ab 12.00 Uhr Gochsheimer Musikanten

 14.00 – 18.00 Uhr Kostenlose Ballontiere im Festzelt

 ab 17.30 Uhr Stimmung zum Finale mit den Hettstadter Musikanten

Ihr Kontakt zum Festzelt Hahn:

Tel.: 0931/4607 9900 – reservierung@hahnzelt.de – www.hahnzelt.de

Baumkraxeln im Festzelt:

Jeder, der´s schafft, gewinnt eine Freimaß!

Öffnungszeiten Festplatz und Festzelt:

Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Freitag und Samstag 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Sonntag 12.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Parken:

Wir weisen darauf hin, dass das Parken auf der Talavera nur in begrenztem Umfang möglich ist. Insbesondere bei den Familientagen und am Wochenende kann es zu Engpässen kom-men. Bitte nutzen Sie soweit möglich die öffentlichen Verkehrsmittel (Straßenbahnlinien 2 und 4) oder parken Sie auf dem der Talavera gegenüberliegenden Parkplatz an der Frie-densbrücke/Viehmarktplatz (Einfahrt Dreikronenstraße). Fahrradparkplätze in ausreichen-der Anzahl befinden sich unmittelbar am Talavera/Haupteingang an der Luitpoldstraße/Ecke Dreikronenstraße am Zu- und Abgang zur Straßenbahn.

Kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie, wir freuen uns auf Ihren Besuch!