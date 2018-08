Uniklinikum Würzburg: Turbine Thalamus triumphierte beim Hentschel-Cup 2018 Turbine Thalamus, die Siege . Beim Benefiz-Fußballturnier „Hentschel-Cup“ kickten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums Würzburg erneut zugunsten der Hentschel-Stiftung „Kampf dem Schlaganfall“. Die trotz Regenwetters fröhliche, familienfreundliche Veranstaltung brachte 1.000 Euro an Spenden. Bereits zum siebten Mal fand am Samstag, den 21. Juli 2018, das jährliche Kleinfeld-Fußballturnier „Hentschel-Cup“ statt. Zwölf, jeweils siebenköpfige Mannschaften kämpften auf dem Sportgelände der Würzburger Universität am Hubland im Dauerregen um die Ehre und den Wanderpokal. Alle Sportlerinnen und Sportler sind am Uniklinikum Würzburg (UKW) beschäftigt. Auf Platz eins kam Turbine Thalamus, das Team der Neurologischen Klinik. Begleitet wurde die Sportveranstaltung von Spieleangeboten für Kinder, einer Tombola mit über 200 attraktiven Preisen sowie einer Kaffee-, Kuchen-, Getränke- und Snackbar.



1.000 Euro für „Kampf dem Schlaganfall“

Der Cup stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl der UKW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, das Benefiz-Turnier sammelt auch Geld für die Hentschel-Stiftung „Kampf dem Schlaganfall“. Die im Jahr 2009 ins Leben gerufene Stiftung will gezielt die Forschung gegen die Volkskrankheit vorantreiben. Der Stifter und Schirmherr des Cups, Günter Hentschel, konnte nach dem Turnier eine Spende in Höhe von 1.000 Euro entgegennehmen, die im Wesentlichen beim Essens- und Tombolaverkauf zusammenkam.



Hoher ehrenamtlicher Einsatz

„Für diesen schönen Erfolg und den vollkommen runden Ablauf war wieder sehr viel ehrenamtliches Engagement erforderlich“, unterstreicht Prof. Dr. Georg Ertl, der Ärztliche Direktor des UKW. Beispielsweise sorgten drei Schiris der Schiedsrichtergruppe Würzburg unentgeltlich für einen fairen Ablauf, der Personalrats-Chef des UKW, Christian Huß, hatte die Turnierleitung inne und das Team der UKW Service GmbH übernahm kostenlos die Ausgabe der gespendeten, selbstgemachten Kuchen und anderen Speisen. Viele Tombola-Preise waren von Unternehmen und Institutionen der Region gestiftet worden. All diesen Beteiligten sowie dem Orga-Team des UKW dankte Günter Hentschel am Ende des sportlichen Nachmittags sehr herzlich.



Spendenkonto:

Kampf dem Schlaganfall, HypoVereinsbank Würzburg

BIC: HYVEDEMM455 / IBAN: DE45790200760347390402

Die Stiftung ist vom Finanzamt Würzburg unter der Steuernummer 257/147/00343 als gemeinnützig anerkannt. Zustiftungen und Spenden sind daher steuerlich absetzbar.