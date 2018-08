Ringparkfest 2018: Unterhaltung, Spaß und Spiel für Groß und Klein Seit 1995 lädt die Stadt Würzburg am ersten Augustwochenende die Bürgerinnen und Bürger zu Entspannung, Musik, Theater und buntem Leben für die ganze Familie in den Ringpark ein. Am Freitag, 3. August, um 18 Uhr wird das Fest offiziell durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt eröffnet. *Ein echtes Bürger- und Familienfest“, freut sich der Oberbürgermeister. *An den zweieinhalb Festtagen ist ein Kommen und Gehen je nach Lust und Laune möglich und das bei freiem Eintritt.“ Obwohl das Ringparkfest in Würzburgs grüner Lunge längst kein Geheimtipp mehr ist, hat es sich seinen Charme und die legere Atmosphäre erhalten können. Das Musikprogramm ist erneut eine bunte Mischung regionaler und auswärtiger Künstler, das von Umsonst &Draußen-Organisator Ralf Duggen zusammengestellt wurde. Für nähere Informationen lohnt sich ein Blick in das Programm. Insbe-sondere die drei Ringpark-Abende mit den Tanzkindern Acoustix am Freitag, Solid Ground am Samstag und der Black Velvet Band am Sonntagabend versprechen stimmungsvolle Momente.

Unterhaltung und Spaß mit Kletterwand, Hüpfburg, Wild-West-Show und vielen anderen Überraschungen wird für die kleinen Gäste geboten. Gegen eine kleine Gebühr können sich die Kinder schminken lassen und werden von fachkundigen Betreuern altersgerecht unterhalten.

Ebenfalls in bewährter Weise werden die Gastronomiepartner Emanuela La Rosa, das Ristorante Vesuvio, Matthias Strobel und der Fränkische Landgasthof für die Kulinarik verantwortlich zeichnen.

Im Pavillon des Gartenamtes können sich die Besucher am Samstag und Sonntag über den Ringpark informieren. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr der neue Lehrpfad im Ringpark. Außerdem wartet auf die Besucher ein Familienrätsel mit blumigen Preisen aus dem Gartenamt.

Das Bayerische Rote Kreuz, das den Sanitätsdienst übernimmt, wird am Samstag in den Nachmittagsstunden seine Rettungshundestaffel präsentieren. Stadtratsmitglied Eckhard Gunther Beck von der Naturschutzwacht der Stadt Würzburg bietet lyrische und andere Betrachtungen zu den Bäumen an. Treffpunkt: 14 Uhr, Ottostraße vor dem Gerichtsgebäude.

Stadtratsmitglied Willi Dürrnagel wird wieder interessierten Besucherinnen und Besuchern Bauten und Denkmäler entlang des Ringparks erläutern. Treffpunkt: 17 Uhr, Eingang zum Ringpark am Friedrich-Ebert-Ring/Valentin-Becker-Straße.

Ein besonderer Dank gilt der Firma Selgros, dessen großzügigem Sponsoring die Organisation des Bühnenprogramms am Freitagabend erlaubt.



Programminformationen gibt es im Internet unter www.wuerzburg.de/ringparkfest, oder bei der Stadt Würzburg, Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standort-marketing beziehungsweise beim Gartenamt.



Die Öffnungszeiten des Ringparkfestes:

Freitag, 3. August 18 Uhr * 22 Uhr

Samstag, 4. August 14 Uhr * 22 Uhr

Sonntag, 5. August 11.15 Uhr * 22 Uhr