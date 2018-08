Sicherheit geht vor aber der Spaß kommt nicht zu kurz Was sind die nächsten Schri . Das städtische Gartenamt hat in den letzten Monaten neun Spielplätze überarbeitet. In der Altstadt wurden der Kleinkindbereich des Spielplatzes Bibrastraße mit einer neuen Doppelschaukel ausgestattet und die bestehende Rutsche versetzt. Im Stadtteil Versbach können sich die Kinder über eine neue Dreierschaukel auf dem Spielplatz Kronberg (Kühlenbergstraße) freuen. Ebenso wie auf dem Spielplatz Robert-Kirchhoff-Straße in Lengfeld, auch dort wurde eine neue Dreierschaukel installiert. Eine Sechsfachschaukel konnte aus Platzgründen leider nicht mehr aufgebaut werden.

Außerdem wurden in Lengfeld Fallschutzerweiterungen auf den Spielplätzen Ritterstiftstraße, Kürnachtal und Hermann-Mitnacht-Straße ausgeführt. Da der Sandkasten auf dem Spielplatz Hermann-Mitnacht-Straße selten genutzt wurde und oft durch Katzenkot verunreinigt war, wurde er durch ein Federwippgerät ersetzt.

Danach standen für die Mitarbeiter des Gartenamtes Maßnahmen auf den Spielplätzen Am Hölzlein (Lengfeld), Estenfelder Straße (Versbach) und auf dem Aktivspielplatz Steinlein in der Lindleinsmühle an.



Da die Sicherheit der Kinder oberste Priorität für das Gartenamt hat, ist es teilweise erforderlich, Spielgeräte zurückzubauen. Oft kann aus Platzgründen der vorgeschriebene Fallschutzbereich nicht hergestellt werden. Dies ist z. B. in der Estenfelder Straße der Fall, wo vier Schaukeln weggefallen sind. Da im Rahmen des ISEK finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wird der Spielplatz allerdings ertüchtigt. Die Planung hierfür erfolgt momentan. Dem Gartenamt ist der Ersatz von abgebauten Spielgeräten sehr wichtig. Aufgrund der geringen personellen Kapazitäten ist dies jedoch oft nicht zeitnah möglich. Eltern und Kinder werden daher um Geduld und Verständnis gebeten.