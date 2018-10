Deutsch-Französische Gesellschaft feiert 60. Geburtstag Bemühungen auf deutscher und französischer Seite, sich anzunähern, zu verständigen und Freundschaften aufzubauen. Diese Partnerschaft wird unterstützt von der Deutsch-Französische Gesellschaft Würzburg e.V., die sich bereits im Jahr 1958 gründete. Seither tragen ihre Mitglieder auf beiden Seiten dazu bei, die Beziehungen zwischen Deutschen und Franzosen zu vertiefen, mit Reisen in das Partnerland, Vorträgen, Diskussionen und in Würzburg mit französischsprachigen tables rondes.

Ihren 60. Geburtstag feiert die Gesellschaft am 12. Oktober 2018 im Ratssaal der Stadt Würzburg. Bürgermeister Dr. Adolf Bauer wird die Festgesellschaft um 16 Uhr begrüßen. Nach den Grußworten und Feierlichkeiten eröffnet er die Ausstellung „Der Himmel über dem Nord-Westen und anderswo“, die im Oberen Foyer des Rathauses zu sehen ist. Die großformatigen Fotos zeigen Eindrücke, die z.B. beim Schüleraustausch zwischen Caen und Würzburg entstanden, aus Pont-l’Eveque oder Merdringac.

„Es ist dieses besondere Licht, das viele Dichter und Maler bereits in der Vergangenheit inspirierte“, erklärt die 1. Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Britta Habersack. „Viele Künstler/-innen haben immer wieder, begeistert von diesem Licht, dieser Luft und Atmosphäre, Werke geschaffen, die in den Museen der ganzen Welt zu finden sind, z.B. Claude Monet, Auguste Renoir, Eduard Manet - französische Impressionisten, die vor allem in Nordfrankreich zu Hause waren.“ In der Foto-Ausstellung "Le ciel au-dessus du Nord-Ouest et ailleurs" - "Der Himmel über dem Nord-Westen und anderswo" zeigen Jugendliche aus Unterfranken und Frankreich ihren Blick in den Himmel.

Die Ausstellung ist vom 11. bis 25. Oktober 2018 im Oberen Foyer des Rathauses Würzburg zu sehen. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Würzburg e.V., der Stadt Würzburg und dem Bezirk Unterfranken. Die Besichtigungszeiten der Ausstellung sind Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 13:30 Uhr. Festakt und Ausstellungseröffnung finden statt am Freitag, 12. Oktober 2018, ab 16 Uhr im Ratssaal der Stadt Würzburg.