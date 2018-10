Baumspende am Hauptbahnhof: Bauernverband zeigt Verbundenheit Bild: Georg Wagenbrenner Einen alten Baum verpflanzt man nicht: Ein etwa 15 Jahre junger Schnurbaum ist hingegen noch etwas mobiler und steht nun - dank einer Spende des Bayerischen Bauernverbands Unterfranken - in der Nähe des Kiliansbrunnens am Würzburger Hauptbahnhof. „Welch eine Spende könnte nachhaltiger sein?“ betonte Kreisbäuerin Martina Wild (Fünfte von

rechts) bei der feierlichen Enthüllung der Spendertafel. Eine große Delegation um Stefan Köhler, Präsident des BBV Unterfranken (Vordere Reihe, Vierter von links) und Geschäftsführer Elmar Konrad (Zweiter von

rechts) war in die Grünanlage gekommen, um den künftigen Schattenspender feierlich an Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Umweltreferent Wolfgang Kleiner (Vordere Reihe, Dritter von links) und Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob (rechts) zu übergeben. Der Baum zeichnet sich dadurch aus, dass er heißes und trockenes Klima gut verträgt. Nach heutigen Erkenntnissen hat der Schnurbaum hier Zukunft, während andere Arten zunehmend unter dem Klima und weiteren Innenstadt-Stressfaktoren stark leiden. Schuchardt dankte für das Bekenntnis der Bauern zu Würzburgs Zentrum. Die Spende wurde durch Eintrittsgelder bei einem Landfrauentag erwirtschaftet. In der Nachbarschaft des Schnurbaums befinden sich die Magnolien des Kaisergärtchens die alten Buchen vor dem Bahnhofsgebäude und natürlich auch zur Linken und Rechten der Würzburger Ringpark.