Vorsicht Enkeltrick! Betrüger im Raum Würzburg und Schweinfurt aktiv Im Laufe des Freitags waren im Raum Würzburg und Schweinfurt wieder sogenannte Enkeltrickbetrüger aktiv. Unter Vorspiegelung eines Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnisses versuchen die Anrufer, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Der Polizei wurden insgesamt mindestens acht Versuche gemeldet. Die Mitteilungen über derartige Anrufe sind im Laufe des Freitags aus den Stadtgebieten Würzburg und Schweinfurt bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Die Anrufer gaben sich als Angehörige oder Bekannte der Seniorinnen und Senioren aus und forderten zum Teil hohe Geldbeträge für angeblich bevorstehende Immobilienkäufe bzw. wichtiger Gerichtstermine. Glücklicherweise ist bislang kein aktueller Fall bekannt, bei dem es zu einer Geldübergabe kam.



Aktuell ist mit weiteren Anrufen in der Region zu rechnen! Aus diesem Grund rät das Polizeipräsidium Unterfranken:

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht eindeutig erkennen.

• Fragen Sie den Anrufer nach persönlichen oder familiären Einzelheiten, die er wissen sollte.

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

• Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld fordert.

• Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

• Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.

• Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Informieren Sie unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.