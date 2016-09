Textiliengeschäft durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte das Gebäude eines Textilienmarktes in der Leibnizstraße beschädigt. Die Polizei geht von einer politisch links motivierten Tat aus. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Sachbeschädigung, die unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 18.15 Uhr, und Montagmorgen, 08.30 Uhr, angerichtet haben. Insgesamt drei Glasscheiben wurden dabei eingeworfen, Graffitischriftzüge angebracht und Farbbeutel gegen die Fassade geworfen.



Nachdem die Polizei von einer politisch links motivierten Tat ausgeht, hat die Kripo Würzburg die Ermittlungen übernommen. Wem vor allem zur Nachtzeit verdächtige Personen, evtl. mit Fahrzeugen, im Bereich des Marktes in der Leibnizstraße aufgefallen sind, oder wer sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.