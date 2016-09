Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen Am Dienstagabend ist es am Bahnhofsvorplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dem Sachstand nach erlitten acht Beteiligte u.a. durch Schläge mit einer Gürtelschnalle leichte Verletzungen. Die Würzburger Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen dauern an. Gegen 20.50 Uhr wurden die Beamten zum Bahnhofsvorplatz gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war es offenbar durch zwei 16-Jährige zuvor zu einer sexuellen Belästigung zweier der anderen Gruppe angehörender jungen Frauen gekommen. Infolgedessen kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen rund 15 Personen in deren Verlauf ein 16-Jähriger mit seiner Gürtelschnalle zugeschlagen und insgesamt acht Personen leicht verletzt haben soll. Einer ärztlichen Behandlung bedurfte es allerdings nicht.



Die Polizei konnte u.a. den 16-jährigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling vor Ort vorläufig festnehmen. Er und ein weiterer gleichaltriger Beteiligter wurden nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und einem Betreuer übergeben. Auch gegen einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz und zwei 17 bzw. 19-Jährige aus dem Landkreis Würzburg wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten eingeleitet.