Nach schwerem Verkehrsunfall in Uettingen - Polizei bittet erneut um Zeugenhinweise Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag, bei dem ein 18-jähriger schwer verletzt worden ist, dauern die Ermittlungen an. Insbesondere bittet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried deshalb jetzt erneut um Zeugenhinweise. Wie bereits berichtet, ist es am Freitagnachmittag, 02.09.2016, auf der Staatsstraße 2310 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-Jähriger war schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher war davon gefahren. Der 18-Jährige befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.



Seitdem laufen die Ermittlungen der Verkehrspolizei auf Hochtouren. Im Zuge dessen haben sich folgende Fragestellungen für die Beamten ergeben:



• Wer fuhr am 02.09.2016, zwischen 19:00 und 19:10 Uhr zwischen Uettingen und Holzkirchen und kann Angaben über entgegenkommende bzw. dort fahrende Fahrzeuge machen.

• Wer war am 02.09.2016, ebenfalls zwischen 19:00 und 19:10 Uhr in Holzkirchen im Siedlungsgebiet im Bereich „Alte Straße, Sonnenstraße“ sowie entlang der Ortsdurchfahrtsstraße von Uettingen kommend unterwegs und kann hier Angaben zu Fahrzeugen machen

• Wer hat im genannten Zeitraum in Uettingen im Bereich „Wertheimer Straße“ Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben



In diesem Zusammenhang wird als wichtiger Zeuge, der Fahrer/-in eines weißen Kleintransporters der Marke Mercedes, Typ Citan, gesucht, welcher im Zeitraum 19:00 bis 19:10 Uhr im Siedlungsgebiet Alte Straße unterwegs war.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. 09302/910-0 in Verbindung zu setzen.