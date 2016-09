Versammlung der Partei „ Der III. Weg“ – Aktion in der Juliuspromenade – friedlicher Verlauf Die Partei „Der III. Weg“ führte am Sonntagnachmittag eine angemeldete Versammlung in der Juliuspromenade durch. Die Demonstration verlief friedlich, eine Gegendemonstration wurde vor Ort gegenüber dem Einsatzleiter der Polizei als Spontanversammlung angemeldet. Zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr fand in der Juliuspromenade eine im Vorfeld ordnungsgemäß bei den Sicherheitsbehörden angemeldete stationäre Kundgebung zum Thema „Flüchtlinge damals und heute – Im Gedenken an unsere

Heimatvertriebenen“ statt. Im Rahmen der Veranstaltung war ein Informations-Stand aufgebaut, um den sich etwa 15 Teilnehmer versammelt hatten. Aus einer vor Ort angemeldete Spontanversammlung mit geschätzten 200 Teilnehmern, wobei 50 dem linken Spektrum zuzuordnen waren, äußerten die Gegendemonstranten lautstark ihren Unmut. Insgesamt verlief die Versammlung friedlich und ohne Sicherheitsstörungen.