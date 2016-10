Einbrecherin in Schule von Hausmeister überrascht – Tatverdächtige vorläufig festgenommen Am Donnerstagabend hat ein Hausmeister im Keller einer Schule eine Einbrecherin überrascht. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen eine Tatverdächtige im Alter von 25 Jahren vorläufig fest. Bei ihr stellten die Beamten auch Gegenstände sicher, die möglicherweise aus anderen Diebstählen stammen. Kurz vor 21.30 Uhr war der Hausmeister im Keller der Wirtschaftsschule in der Königsberger Straße unterwegs. Überraschenderweise traf er dort auf die 25-Jährige, die offenbar durch ein Fenster eingedrungen war und sich bereits Diebesgut bereitgelegt hatte. Die Frau flüchtete bei Anblick des Zeugen in einen Kellerraum und schloss sich dort ein. In dem Raum verweilte sie bis zum Eintreffen der Polizei. Sie ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere wegen des dringenden Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die 25-Jährige im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt.



Nachtrag:

Die 25-Jährige, die am Donnerstagabend im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Schule in der Königsberger Straße festgenommen worden war, wurde am Freitagmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.