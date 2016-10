Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte eingestiegen. Er flüchtete ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Am Samstag zwischen 01:30 Uhr und 05:15 Uhr stieg ein Unbekannter über einen Balkon in eine Gaststätte am Mainkai ein und durchwühlte, nachdem er die Tür gewaltsam geöffnet hat, erfolglos die dortigen Büroräume. Er flüchtete ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.