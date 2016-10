Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen Ein Unbekannter ist im Laufe des Wochenendes in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Er erbeutete Schmuck und Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Im Zeitraum von Freitag, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Grasweg. Er durchwühlte mehrere Räumlichkeiten und erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auch etwa 3.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.