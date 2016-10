Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter gewaltsam versucht, sich Zutritt zu einem Geschäftsgebäude zu verschaffen. Er scheiterte jedoch und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Zwischen Samstag, 18:15 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter sich Zutritt zu einem Bürogebäude in der Theaterstraße zu verschaffen. Er versuchte erfolglos insgesamt drei Zugangstüren des Gebäudes aufzuhebeln. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.