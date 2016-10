Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in einen Kindergarten eingestiegen. Er verschaffte sich im Gebäude Zutritt zu einem Büroraum und erbeutete Bargeld. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 07:15 Uhr, ist ein Unbekannter über ein Kellerfenster gewaltsam in einen Kindergarten in der Frankfurter Straße eingedrungen. Er erbeutete aus einem Büroraum über 1.000 Euro Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.