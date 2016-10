Partner Seiten Webhosting Webhosting Domain ab 1,79 Euro/M PHP5, MySQL5, Webktalog - Verzeich. Kostenfreies Webv-erzeichnis Frankentipps.de

Polizeinews Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht Im Laufe des Wochenendes ist ein Unbekannter in ein Bürogebäude eingestiegen. Er erbeutete Büromaterial und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Im Zeitraum von Samstag, 11:45 Uhr, und Montag, 11:45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Bürogebäude im Röntgenring und hebelte anschließend mehrere Schränke auf. Er erbeutete Büromaterial im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und konnte anschließend unerkannt flüchten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg hofft bei ihren weiteren Ermittlungen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden. Nachricht vom 13.10.16 16:54

