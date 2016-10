Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen – Rauschgift sichergestellt Im Rahmen einer größeren Durchsuchungsaktion sind unter der Federführung der Polizeiinspektion Würzburg-Land im Laufe des Mittwochs mehrere Wohnungen durchsucht worden. Es wurden überwiegend kleinere Mengen Rauschgift sichergestellt. Gegen insgesamt zehn Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Im Zuge umfangreicher Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Würzburg-Land Hinweise über Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren erlangt, die an Rausgiftgeschäften beteiligt gewesen sein sollen. Mit Unterstützung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg und Beamten aus dem benachbarten Baden-Württemberg wurden am Mittwoch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Betroffen waren Wohnungen in Kürnach, Estenfeld und Uettingen (alle Lkr. Würzburg), im Stadtgebiet Würzburg sowie in Igersheim (Main-Tauber-Kreis).



In allen Durchsuchungsobjekten stellten die durchsuchenden Beamten überwiegend kleinere Mengen Marihuana bzw. Amphetamin sicher. In Igersheim entdeckten die Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg unter anderem auch eine Marihuana-Plantage.



Gegen insgesamt zehn Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.



Foto: Polizei