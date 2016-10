Parfümerie erneut Ziel von Einbrechern Zum wiederholten Male wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Parfümerie in der Würzburger Innenstadt von Einbrechern heimgesucht. Nachdem sie mehrere Türen aufgebrochen hatten räumten sie die Kasse aus. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt. Die unbekannten Täter hebelten im Zeitraum von 01:45 Uhr bis 04:15 Uhr eine Eingangstüre in der Textorstraße auf und gelangten so in das Treppenhaus des Gebäudes. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand erreichten sie über die Räume eines Wellnessstudios, dessen Türe sie ebenfalls aufbrachen, die Geschäftsräume der Parfümerie. Im Verkaufsraum öffneten sie die Registrierkasse und entnahmen mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Textorstraße gemacht haben, sich unter Tel. 0931 / 457-1732 zu melden.