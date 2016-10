Versuchter Einbruch bei Entsorgungsfachbetrieb In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein unbekannter Täter eine große Menge Altmetall vom Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Würzbuger Hafen zu entwenden. Er benutzte dazu einen Lkw, den er zuvor bei einer anderen Firma entwendet hatte. Bei der Tatausführung wurde er wohl jedoch gestört. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr über das Eingangstor Zugang zum Betriebsgelände, fuhr mit einem Lkw auf den Hof und versuchte einige Tonnen Altmetall im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Bei der Tatausführung wurde der Unbekannte offenbar gestört, denn er brach seinen Diebstahlsversuch offenbar unvermittelt ab und flüchtete. Sowohl den Lkw als auch sein mitgebrachtes Werkzeug ließ er am Tatort zurück.



Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Tatbestandsaufnahme stellte sich heraus, dass der bei der Tat benutzte Lkw offenbar in den vorangegangenen Stunden vom Gelände eines Gartenbaubetriebes in der Gattingerstraße entwendet worden war.



Ob es sich um einen Einzeltäter oder um mehrere Personen handelt ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch ob vom Gelände des Entsorgungsbetriebes etwas entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Südlichen Hafenstraße oder in der Gattingerstraße Feststellungen gemacht haben, die mit dem versuchten Einbruch oder dem Diebstahl des Lkws in Verbindung stehen könnten, sich unter Tel. 0931 / 457 – 1732 zu melden.