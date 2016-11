Kleintransporter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise Durch einen unbekannten Täter ist im Zeitraum von Sonntag auf Montag ein weißer Mercedes Sprinter von dem Gelände einer Autovermietung gestohlen worden. Die Kripo Würzburg hat mittlerweile die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Sonntag parkte der letzte Mieter des Kleintransporters den Mercedes auf dem Parkplatz der Autovermietung in der Nürnberger Straße und warf den Schlüssel in den dafür vorgesehenen Nachtbriefkasten. Am Montag stellten Mitarbeiter der Firma fest, dass sich der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen: DN-ZZ 1545 nicht mehr auf dem Parkplatz befand.



Zeugen, die in der Zeit von Sonntag, 11:00 Uhr, bis Montag, 16:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nürnberger Straße gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des Transportes machen können, werden gebeten sich mit der Würzburger Kripo unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.