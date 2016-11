Navigationsgeräte und Fahrzeugpapiere aus zwei Pkws gestohlen - Polizei bittet um Hinweise Aus einem Volvo und einem Mercedes sind am Freitag bzw. in der Nacht von Freitag auf Samstag durch einen Unbekannten jeweils ein mobiles Navigationsgerät sowie die Fahrzeugpapiere gestohlen worden. Wie der Täter den Volvo geöffnet hat ist unbekannt und nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche die Würzburger Kripo übernommen hat. Der Eigentümer des schwarzen Volvos hatte seinen Wagen gegen Mitternacht in der Eisenhoferstraße geparkt. Als er gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter den Volvo geöffnet hatte und das mobile Navigationsgerät und die Fahrzeugpapiere fehlten. Die Fahrerin des Mercedes hatte vermutlich vergessen ihren in der Gertrud-von-le-Fort-Straße geparkten Pkw abzuschließen, diesen Umstand nutze der Täter in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr aus und entwendete das Navi und die Fahrzeugpapiere. Der Wert der Beute beläuft sich insgesamt auf ca. 350 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Frauenland gesehen haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.