Einbruch in Gaststätte – Geldspielautomaten aufgebrochen In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Lokal eingedrungen. In einem Gastraum brach der Täter zwei Geldspielautomaten auf. Er entwendete das darin befindliche Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in die Gaststätte in der Weißenburgstraße am frühen Dienstagmorgen, im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr, ereignet haben. Offenbar stieg der Täter durch ein Fenster in die Gasträume ein. Anschließend machte er sich in einem Nebenraum an den beiden Geldspielautomaten zu schaffen. Der Beuteschaden dürfte sich nach den bisherigen Erkenntnissen auf einige tausend Euro belaufen.



Wer am Dienstagmorgen in der Weißenburgstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.