Zwei Einbrüche im Landkreis Würzburg - Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend sind im Landkreis Würzburg Wohnungseinbrecher aktiv gewesen. Sie konnten in zwei Wohnungen Schmuck und Bargeld erbeuten und jeweils unerkannt flüchten. Die Ermittlungen werden jeweils durch die Kripo Würzburg geführt. Im ersten Fall stiegen zwei Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr über ein Fenster in eine Einliegerwohnung im Grundweg in Waldbüttelbrunn ein. Sie erbeuteten Schmuck für über tausend Euro und flüchteten anschließend. Eine aufmerksame Nachbarin konnte im genannten Zeitraum zwei dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück des Anwesens sehen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Personen mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. tausend Euro.



Zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr stieg ein Unbekannter, ebenfalls über ein Fenster, in eine Wohnung in der Martin-Wilhelm-Straße in Höchberg ein. Er durchwühlte mehrere Räume und konnte mehrere hundert Euro Bargeld entwenden. Auch hier konnte der Täter unerkannt flüchten. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf etwa tausend Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.