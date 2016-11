Einbruch in Studenten-Wohnheim – Wer hat Verdächtiges beobachtet? Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in das Haus einer Studenten-Verbindung eingebrochen. Der Täter entwendete aus einem Zimmer mehrere Mützen. Anschließend machte er sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Mergentheimer Straße im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntagfrüh, 03.30 Uhr, ereignet haben. Der Täter drang gewaltsam durch ein Fenster im ersten Stockwerk in das Gebäude ein. Offenbar hatte es der Einbrecher gezielt auf die Mützen der Studenten-Verbindung abgesehen.



Wer am vergangenen Wochenende in der Mergentheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.