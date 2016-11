Verkehrskontrolle auf A7 führt zum Auffinden von über 350 Gramm Marihuana - 27-Jähriger in Untersuchungshaft In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 über 350 Gramm Marihuana sicherstellen. Der mutmaßliche Besitzer der Betäubungsmittel wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Etwa gegen 02:30 Uhr am Samstag entschloss sich eine Streife der Schweinfurter Verkehrspolizei zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem Audi mit Rothenburger Kennzeichen. Sie lotsten den Pkw zur Kontrolle auf die Rastanlage Riedener Wald. Nachdem beim 28-jährigen Fahrer des Pkws Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden konnten, durchsuchten die Beamten ebenfalls das Fahrzeug. Hierbei konnte unter dem Beifahrersitz eine Umhängetasche mit über 350 Gramm Marihuana aufgefunden werden.



Der 27-jährige Beifahrer räumte den Besitz der Betäubungsmittel ein und er wurde vorläufig festgenommen. Er wurde daraufhin, zusammen mit dem Fahrer des Pkws, zur Dienststelle gebracht.



Der Fahrer wurde nach Durchführung einer Blutentnahme wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



Der 27-jährige Beifahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erlies einen Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.