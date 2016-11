Verbotswidrig geparkter Pkw mit gefälschten Kennzeichen - Fahrzeug bereits bei mehreren Tankbetrügen verwendet Eine Streife der Würzburger Polizei stellte am Dienstag an einem verbotswidrig auf einem Behindertenparkplatz abgestellten Pkw gefälschte Kennzeichen fest. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Etwa gegen 16:00 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einen auf einem Behindertenparkplatz in der Haugerpfarrgasse einen Pkw ohne den erforderlichen Parkausweis fest. Bei genauerer Inaugenscheinnahme stellten die Beamten fest, dass die beiden am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Bei einem Abgleich der Kennzeichen stellte sich zudem heraus, dass ein Unbekannter den Pkw bereits bei vier Tankbetrügereien im Raum Unterfranken verwendet hat.



Der mutmaßliche Besitzer des Fahrzeugs konnte kurze Zeit später festgenommen und anschließend zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gebracht werden. Es handelt sich um einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz.



Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Betrugsdelikten. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.