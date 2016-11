Einbruch in Firma – Bargeld gestohlen Vermutlich in der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Firma im Stadtteil Grombühl eingestiegen. Dem Sachstand nach erbeuteten sie wenige tausend Euro Bargeld und türmten. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise. In der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 10.00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Firma in der Inneren Aumühlstraße. Sie brachen unter anderem mehrere Bürotüren auf und durchsuchten Schreibtische. Letztlich dürften sie dem Sachstand nach wenige tausend Euro erbeutet haben. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.



Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und setzt bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem vor allem im Laufe der Nacht zum Samstag verdächtige Personen, Lichtschein oder z.B. Geräusche im Bereich der Firma aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.