Pkw-Brand in Tiefgarage – Niemand verletzt – Brandursache noch unklar Am Montagabend ist in einer Tiefgarage in der Würzburger Innenstadt ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Zeuge löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 17.50 Uhr hatte ein Zeuge beim Einfahren in die Tiefgarage am Mainkai das Feuer bemerkt. Ihm gelang es in der Folge, den Brand mit einem vor Ort befindlichen Feuerlöscher vollständig abzulöschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Tiefgarage zweitweise gesperrt. Personen kamen dem Sachstand nach glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen.



Im Einsatz befanden sich neben der Würzburger Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus der Stadtmitte und der Sanderau. Wie das Feuer entstehen konnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die derzeit von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt werden.