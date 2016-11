Mehrere Einbrüche im Laufe des Montags - Polizei bittet um Zeugenhinweise Im Laufe des Montags haben sich im Bereich Mainfranken mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser ereignet. Die Täter konnten in sämtlichen Fällen unerkannt flüchten. Die Ermittlungen werden allesamt durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.



Bieberehren, Lkr. Würzburg:

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr ist am Montag ein Unbekannter über eine rückwärtige Tür in ein Einfamilienhaus in der Hohen Steige eingestiegen und hat mehrere Räume durchwühlt. Er entwendete Schmuck und Elektroartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Randersacker, OT Lindelbach, Lkr. Würzburg:

Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus „Am Neuen Weg“ eingedrungen. Er verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und entwendete Bargeld und Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Höchberg, Lkr. Würzburg:

Im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Martin-Wilhelm-Straße eingedrungen. Er flüchtete anschließend ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Höchberg, Lkr. Würzburg:

Am Montag gegen 11:00 Uhr wurde durch einen Unbekannten an einem Einfamilienhaus im Judenbühlweg der Einbruchsalarm ausgelöst. Der Täter versuchte sich gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt zum Haus zu verschaffen, wurde aber offensichtlich durch den Alarm abgeschreckt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart:

Am Montag, zwischen 15:10 Uhr und 16:30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus „An der Köhlerei“. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht, anschließend flüchtete der Täter ohne Tatbeute. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Einem aufmerksamen Nachbarn ist im Tatzeitraum ein dunkler Audi mit Würzburger Kennzeichen aufgefallen, der möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat steht.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:



• 30 Jahre alt

• 175 cm groß

• Kurze dunkle Haare

• Kinnbart

• Dunkle Kleidung



Die Kriminalpolizei Würzburg hofft bei ihren Ermittlungen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung:



• Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

• Wer kann im Bereich Marktheidenfeld Hinweise zu dem dunklen Audi bzw. dessen Fahrer geben?



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.