Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Sämtliche Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Gegen 17:10 Uhr ging die Mitteilung über den Brand in der Steinachstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stiegen aus einem Fenster im vierten Obergeschoss bereits Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.



Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden.



Am Brandort waren mehrere Streifen der Würzburger Polizei sowie die Feuerwehr aus Würzburg im Einsatz.