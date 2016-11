Versuchter Einbruch in BMW - Polizei bittet um Hinweise In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagvormittag hat ein bislang unbekannter Täter versucht einen BMW in der Leo-Weismantel-Straße gewaltsam aufzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Würzburger Kripo. Vermutlich wurde der Täter gestört, so dass er von dem in einem Parkhaus geparkten BMW abließ und sich unerkannt entfernte. Zuvor hatte er jedoch durch Hebelversuche an der Tür und dem Versuch eine Scheibe einzuschlagen einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter 0931/457-1732 zu melden.