Einbruch in Einfamilienhaus – Beuteschaden noch unklar Im Laufe des Freitagabends ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die ersten Ermittlungen übernommen und nimmt auch Zeugenhinweise entgegen. Nach vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Straße „Am Sommerrain“ im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr ereignet haben. Der Täter öffnete offenbar gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Innere des Einfamilienhauses. Er durchsuchte in der Folge die Wohnräume nach geeignetem Diebesgut. Ob Gegenstände fehlen, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Wer am Freitagabend „Am Sommerrain“ etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.