Start der Weihnachtsmärkte - Polizei warnt vor Trickdieben auf dem Weihnachtsmarkt Viele freuen sich, wenn jetzt in der kalten Jahreszeit wieder die zahlreichen Weihnachtsmärkte in Unterfranken eröffnen und es dort bei Glühwein und gebrannten Mandeln stimmungsvoll zugeht. Doch da, wo dichtes Gedränge herrscht, haben es auch Taschendiebe besonders leicht. Die unterfränkische Polizei hat deshalb für die Besucher der Christkindelmärkte ein paar Tipps parat, wie man sich vor Dieben schützen kann. Im dichten Gedränge zwischen den Verkaufsbuden ist es für Langfinger oftmals ein Leichtes, den mit Taschen und Tüten bepackten Besuchern sprichwörtlich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Täter nutzen diese Enge aus und suchen gezielt die Nähe zu ihren Opfern. Oft lenken sie mit Fragen: „Können Sie mir sagen wie spät es ist?“ oder „Wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof?“ von ihrem eigentlichen Vorhaben ab und greifen im günstigen Moment dann in Handtaschen oder stehlen Geldbeutel und Mobiltelefone aus Hosen- oder Jackentaschen. Geldbörse und Handy sollten daher nie in der Gesäßtasche der Hose aufbewahrt werden, dort können Langfinger sie ganz leicht und unbemerkt herausziehen.



Damit es bei einem fröhlichen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt bleibt und die Diebe bei Ihnen keine Chance haben, hat das Polizeipräsidium Unterfranken folgende Tipps für Sie:



• Achten Sie stets darauf, dass Handtaschen fest geschlossen sind und klemmen Sie die Tasche am besten noch unter ihrem Arm ein

• Bewahren Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Papiere und andere Wertgegenstände immer möglichst körpernah, wie beispielsweise in Jackeninnentaschen auf

• Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie unbedingt notwendig

• Lassen sie Taschen, Rucksäcke oder Jacken nie unbeaufsichtigt

• Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Sie in anrempelt oder versucht, sie abzulenken und achten sie dann besonders auf Ihre Wertsachen

• Bedenken Sie auch, dass man durch das Benutzen von Smartphones oft unaufmerksam ist und beim Tippen, Telefonieren oder Surfen im Internet dann leicht Opfer der Diebe werden kann



Falls Sie doch Opfer eines Diebstahls geworden sind, hat das Polizeipräsidium Unterfranken folgende Ratschläge für Sie:



• Machen Sie sofort auch andere Personen um sich herum auf den Diebstahl aufmerksam und verständigen Sie rasch die Polizei

• Wenn möglich, prägen Sie sich den Täter gut ein, eine detaillierte Personenbeschreibung ist für eine Fahndung der Polizei später sehr wichtig

• Gestohlene EC- und Kreditkarten sowie Handys sofort unter der bundesweiten Sperrnotrufnummer „116 116“ sperren lassen!



Die Unterfränkische Polizei wird auch in diesem Winter gezielt daran arbeiten, den Langfingern das Handwerk zu legen. Mit zivilen Streifen und starker Präsenz von uniformierten Beamten sind wir in ganz Unterfranken auf den Weihnachtsmärkten im Einsatz. Wenn die Besucher der Märkte selbst auch aufmerksam sind und auf ihre Wertsachen sowie mögliche Diebe achten, haben die Täter weniger Chancen.



Die Unterfränkische Polizei wünscht Ihnen viel Vergnügen auf den Weihnachtsmärkten sowie eine besinnliche und möglichst stressfreie Adventszeit.