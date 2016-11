Einbruch in Einfamilienhaus - Hausinhaber schlagen Täter in die Flucht - Hinweise auf einen dunklen Kleinwagen Wie bereits berichtet war am Montagabend ein Unbekannter über den Keller in ein Einfamilienhaus in der Deisenbergstraße eingestiegen. Als die beiden Hausinhaber den Täter im Keller erblickten und ansprachen, flüchtete dieser über ein Fenster. Zeugen teilten der Würzburger Kripo zwischenzeitlich im Zuge der Ermittlungen mit, dass ihnen am Tattag auf dem normalerweise abgesperrten Kundenparkplatzes des geschlossenen Supermarktes in der Würzburger Straße einmal um 17:00 Uhr und erneut um 19:30 Uhr ein dunkler Kleinwagen aufgefallen war. Insbesondere die Feststellung am Abend, eine halbe Stunde vor der Tatzeit, könnte auf eine Tatbeteiligung hinweisen.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

• 30 Jahre alt

• 175 cm groß

• schlank

• bekleidet mit brauner Jacke, Baseballcap und Halbschuhen

• deutsche Sprache ohne erkennbaren Akzent



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, welche Angaben zu dem dunklen Kleinwagen, vor allem den amtlichen Kennzeichen, oder dem Täter machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.