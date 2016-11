Pkw aufgebrochen – Autoradio entwendet Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter einen Pkw aufgebrochen und aus dem Innenraum das Autoradio entwendet. Der Täter entkam unerkannt. Die Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Der weiße Peugeot war in der Zeit von Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Alfred-Nobel-Straße geparkt. In diesem Zeitraum schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe ein. Der Täter gelangte so in den Innenraum, wo er in der Folge das Autoradio ausbaute und entwendete. Der Täter flüchtete und hinterließ an dem Pkw einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Wer im Zusammenhang mit dem Pkw-Aufbruch sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.