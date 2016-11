Einbruchsversuche in Wohnhäuser – Wer hat Verdächtiges beobachtet? Am Montag sind der Polizeiinspektion Würzburg-Land gleich zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser gemeldet worden. In beiden Fällen gelangten die Täter nicht ins Innere. Die Kriminalpolizei Würzburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch Zeugenhinweise entgegen. Ein Einbruchsversuch hat sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.00 Uhr, in der Spessartstraße ereignet. Offenbar hatte der Täter versucht, mit einem Werkzeug die Terrassentüre des Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies misslang jedoch und der Einbrecher machte sich ohne Beute aus dem Staub. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro.



Der zweite Einbruchsversuch ereignete sich in der Straße „Am Molkenbrünnlein“ in der Zeit zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr, und Montagnachmittag, 12.30 Uhr. In diesem Fall versuchte der Täter offenbar mit brachialer Gewalt, die Eingangstüre des Wohnanwesens zu öffnen. Er richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an, gelangte jedoch ebenfalls nicht ins Innere.



In beiden Fällen werden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Würzburg geführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung eines Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.