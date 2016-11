Türschloss an Partei-Geschäftsstelle verklebt – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter an der Geschäftsstelle einer Partei das Türschloss verklebt. Die Türe ließ sich dadurch nicht mehr öffnen. Aufgrund des entstandenen Schadens ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Nach vorliegenden Erkenntnissen muss sich die Beschädigung an der Geschäftsstelle in der Semmelstraße im Zeitraum von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Montagmittag, 12.00 Uhr, ereignet haben. Eine Zeugin informierte die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Schloss verklebt worden war. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.