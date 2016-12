Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise Zwischen Donnerstag und Samstag ist ein Unbekannter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der genaue Beuteschaden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Im Zeitraum von Donnerstag, 14:00 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße eingestiegen. Er durchwühlte im Hause mehrere Räumlichkeiten und entwendete nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Schmuck. Der genaue Beuteschaden kann jedoch, ebenso wie der entstandene Sachschaden, noch nicht beziffert werden.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.