Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter machen keine Beute - Bitte um Hinweise In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft im Stadtteil Heidingsfeld eingestiegen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und machten letztlich keine Beute. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 02.45 Uhr gewaltsam über eine Dachluke Zutritt zu dem Geschäft in der Winterhäuser Straße. Sie stellten in der Folge zumindest ein Fahrrad zum Abtransport bereit, wurden dann jedoch wohl gestört, so dass sie leer ausgingen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro.



Die Würzburger Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung nach den Einbrechern ein. Dabei kamen mehrere Streifen und auch ein Diensthundeführer zum Einsatz. Letztlich dürften die Täter über die rückwärtige Seite über mehrere andere Firmengrundstücke in Richtung der Bahngleise geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch in der Nacht die Kripo Würzburg.



Wem im Laufe der Nacht verdächtige Personen, Geräusche oder Lichtschein im Bereich der Firma aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden. Insbesondere dürften die Täter ihre Flucht auch mit einem Fahrzeug fortgesetzt haben. Wer diesbezüglich, vor allem im Bereich der Bahngleise, Feststellungen gemacht hat, möge sich ebenfalls bitte bei den Ermittlern melden.