Hoher Sachschaden bei Einbruch in Büroräume Unbekannte Täter haben sich auf rabiate Weise Zutritt zu den Büroräumen eines Würzburger Berufsbildungswerkes verschafft. Ob sie auch Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr, haben Unbekannte die Türe zu den Geschäftsräumen eines Berufsbildungswerkes im ersten Stock eines Wohn- und Bürohauses in der Weißenburgstraße eingetreten. Auch im Inneren wüteten der oder die Täter weiter. Offenbar durchsuchten sie die Räume und traten dabei auch noch eine weitere Türe ein. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang noch nicht klar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.