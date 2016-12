Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuckstücke – Zeugen gesucht! Bereits am vergangenen Freitagabend sind Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter entwendeten Goldschmuck und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr öffneten die Täter an der rückwärtigen Gebäudeseite gewaltsam eine Terrassentür, um ins Innere des Wohnhauses in der Finkenstraße zu gelangen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen den Einbrechern einige Schmuckstücke in die Hände. Nach ersten Schätzungen dürfte der Beuteschaden im vierstelligen Eurobereich liegen. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.



Wer am Freitagabend in der Finkenstraße verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.