Fünf Wohnungen durchsucht - Rauschgiftdealer in Haft Insgesamt fünf Wohnungen wurden am Donnerstagmorgen von Polizeibeamten unter der Leitung der Würzburger Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft durchsucht. Im Fokus der Ermittler standen mehrere Personen, gegen die der Verdacht der Beteiligung an Rauschgiftgeschäften bestand. Zwei Tatverdächtige sind mittlerweile in Haft.



Im Zusammenhang mit den umfassenden Ermittlungen nach der Festnahme von drei Männern aus Düren und dem Raum Würzburg im August diesen Jahres (wir berichteten) rückten weitere Personen ins Visier der Ermittler. Am Donnerstag wurden dann zwei Wohnungen im Landkreis Würzburg sowie je eine in Kitzingen, im Landkreis Main-Spessart sowie im Stadtgebiet Würzburg durchsucht. Die Kriminalpolizei wurde dabei unterstützt von Einsatzkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei.



Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamten bei einem 25-jährigen Würzburger und einem 30-Jährigen aus dem Landkreis insgesamt fast 200 Gramm Amphetamin, über ein halbes Kilogramm Marihuana sowie Bargeld, das nach aktuellem Ermittlungsstand aus Drogengeschäften stammen dürfte. Beide Tatverdächtige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.



Gegen die beiden Männer sowie weitere Tatverdächtige führt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und anderer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.