Einbruch in Mehrfamilienhaus-Wohnung – Kripo ermittelt Im Laufe des Samstags ist ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung eingebrochen. Im Inneren wurden Schubladen geöffnet und entleert. Ob Gegenstände fehlen, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 22.45 Uhr ereignet haben. In dem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße brach der Täter die verschlossene Wohnungstür im Obergeschoss gewaltsam auf. Anschließend mache er sich in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.