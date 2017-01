Einbruch in Wohnung - Polizei bittet um Zeugenhinweise Ein Unbekannter ist zwischen Freitag und Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung eingestiegen und hat Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 13:00 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in eine Wohnung eingestiegen. Der Täter durchsuchte mehrere Räumlichkeiten und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden an der Wohnungstür beläuft sich auf etwa 200 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.