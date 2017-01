Zwei Gaststätten Ziel von Einbrechern – Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein zwei Gaststätten in der Würzburger Innenstadt eingebrochen worden. Während in einem Lokal ein Geldbetrag in noch unbekannter Höhe gestohlen wurde, hatte der Täter bei dem zweiten Restaurant nichts erbeutet. Die Kripo Würzburg ermittelt und geht von einem Tatzusammenhang der beiden Einbrüche aus. In die Gaststäte in der Handgasse war ein Unbekannter über ein Fenster zur Semmelstraße hin gelangt. Der Täter hebelte zunächst das Fenster auf und in den Räumlichkeiten dann auch zwei Geldspielautomaten. Er erbeutete Münzgeld und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen wird.



Ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters drang ein Einbrecher in ein Restaurant in der Bahnhofstraße ein. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke, entwendete nach aktuellem Ermittlungsstand allerdings nichts. Die Reparaturkosten an der Fensterscheibe werden mit etwa 150 Euro zu Buche schlagen.



Die Kripo Würzburg geht von einem Tatzusammenhang der beiden Fälle aus. Der Tatzeitraum liegt zwischen 03.30 Uhr und 06.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.