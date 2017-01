Unbekannter bricht Pkw auf – Jacke und Geldbörse entwendet Am frühen Sonntagmorgen ist ein Suzuki, der auf einer öffentlichen Straße abgestellt war, aufgebrochen worden. Dem Geschädigten fehlt nun neben seiner Geldbörse auch eine Jacke, die im Fahrzeug gelegen hatte. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Suzuki Swift um 01.00 Uhr in der Gattingerstraße geparkt. Als er gegen 05.00 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Wagen in der Zwischenzeit aufgebrochen worden war. Ein Unbekannter hatte auf der linken Fahrzeugseite eine dreieckige Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren die Geldbörse und die Jacke des Geschädigten entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.