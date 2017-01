Einbruch in Büro – Wer hat Verdächtiges beobachtet? Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein Unbekannter in das Büro einer Anwaltskanzlei eingestiegen. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen blieb der Täter offenbar erfolglos. Ihm gelang es jedoch, unerkannt zu entkommen. Die Kripo Würzburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Zeugenhinweise entgegen. Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in der Heinestraße im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 06.00 Uhr, ereignet haben. Offenbar stieg der Täter durch ein Fenster in den Büroraum ein, welches er zuvor mit einem Stein eingeschlagen hatte. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch nichts. Der Sachschaden, den der Täter am Tatort hinterließ, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro belaufen.



Wer am vergangenen Wochenende in der Heinestraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.