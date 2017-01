Bei Kontrolle größere Mengen Rauschgift sichergestellt – Ermittlungen gegen 34-Jährigen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg Stadt haben am Montagabend bei einem 34-Jährigen größere Mengen Rauschgift sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Kurz vor 22.00 Uhr war der 34-jährige Würzburger in der Bismarckstraße ins Visier der Streifenbesatzung geraten. Bei der folgenden Kontrolle entdeckten die Beamten bei dem Mann unter anderem etwa 50 Gramm Marihuana und ca. 40 Gramm Amphetamin. Sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige musste die Ordnungshüter zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Dort übernahm in der Folge die Würzburger Kripo die weiteren Ermittlungen.



Der 34-Jährige verbrachte die folgende Nacht in einem Haftraum der Polizei. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Ermittlungen dauern noch an.